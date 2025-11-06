ミスタードーナツに、ポケモンとのコラボ商品「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」(648円)が登場。11月12日に予約受付を開始する。

55周年を記念した特別な商品、『タマゲた！ メタモンのドーナツツリー』はメタモンがドーナツポップにまぎれている姿をイメージ。人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップやオールドファッションなどさまざまな食感のドーナツを楽しめる商品となっている。

メタモンは、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現。ドーナツツリーは、ドーナツポップのゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールの他、オールドファッションやホイップクリーム、カスタードクリームを使用しており、そのままでもディップしながらでも、さまざまな食べ方を楽しめる。

注文はミスドネットオーダーから、受取前日までの事前予約限定で11月12日予約受付開始、商品の受け渡しは11月26日から12月25日受け渡し分まで、なくなり次第終了予定。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.