グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」を11月1日から12月4日まで「池袋駅エキラボ北通路C区画催事」にて販売する。

「ピカチュウ東京ばな奈」は、思わぬ場所に出現するかもしれないドキドキ感も楽しみのひとつ。今回の出現場所は池袋駅。1か月間だけの期間限定となっている。

「ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風」(4個入842円、8個入1,512円)は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ」をイメージした“ナナのみ風とろ～りバナナカスタードクリーム”がたっぷりはいった商品。スポンジケーキの模様は6種類。注目はハート模様がついたごきげんな“ハート付きピカチュウ”。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことあるかも。

「はみ出しチョコのクッキーサンド」(12枚入1,296円)は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2種入り。バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄をそれぞれ描いている。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめる。

「はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ)」(12枚入1,998円)は、お菓子だけではなく缶のいたるところまでかわいさにこだわり抜いた商品。蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウをデザイン。頬をついて見つめるピカチュウや、ウインクしたピカチュウなど、どの表情もとってもキュート。また、ピカチュウ缶にはスペシャルステッカーがついてくる。ステッカーのデザインは全部で6種類。どの絵柄が出るかはあけてみてのお楽しみ。

「はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(イーブイ)」(12枚入1,998円)は、振り返りすがたのイーブイや、ウィンクするイーブイなど蓋にも側面にも表情やポーズの異なるイーブイをデザインした缶入りアイテム。イーブイ缶ももちろんスペシャルステッカーが付属する。ステッカーのデザインは全部で6種類、どの絵柄が出るかはあけてみてのお楽しみだ。

(C)Pokémon.

(C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.