ダスキンが運営するミスタードーナツは11月5日、「タマゲた!冬のポケモン キャンペーン」を全店(一部ショップ除く)で実施する。

タマゲた!冬のポケモン キャンペーン

ポケモンとのキャンペーンを今年も展開し、様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売する。

今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウのドーナツ「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」(テイクアウト334円、イートイン341円)が登場する。ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げた。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」(テイクアウト334円、イートイン341円)

「タマゲた! タマゲタケ ドーナツ」(テイクアウト334円、イートイン341円)は、上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現した。

「タマゲた! タマゲタケ ドーナツ」(テイクアウト334円、イートイン341円)

ピカチュウの背中を表現した「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」(テイクアウト259円、イートイン264円)は、ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングをあしらった。もふもふ ピカチュウ ドーナツとの食感の違いを楽しめる。

この他、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ」(テイクアウト226円、イートイン231円)と「タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト」(テイクアウト226円、イートイン231円)も発売する。

「タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ」(テイクアウト226円、イートイン231円)

「タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト」(テイクアウト226円、イートイン231円)

さらに、ポケモン ドーナツと一緒に盛り上げる商品として、クリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」(テイクアウト194円、イートイン198円)も用意している。

グッズは3種類用意している。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類。「ブランケット(ピカチュウ)」は、いろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット(タマゲタケ)」には、モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケをデザインした。

ポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス(大)」は、小さい子どもにもちょうどよいサイズ。

どのグッズもミスドオリジナルとなり、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供する。「グッズセット」(テイクアウト2,100円、イートイン2,114円)は、ポケモン ドーナツから2個と、ポン・デ・リースから1個、ブランケット1枚、オリジナル紙袋付き。

「お子様グッズセット」(テイクアウト1,100円、イートイン1,109円)は、ポケモン ドーナツから1個、ポン・デ・リースから1個、「つよいこグラス(大)」1個に、オリジナル紙袋が付く。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。