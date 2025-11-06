グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は11月7日より、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」のプレゼントキャンペーン第2弾を開催する。

「ポケモン東京ばな奈」の誕生5周年を記念したプレゼント企画。9月の第1弾で好評だった、お菓子の「ピカチュウ東京ばな奈」がそのまま大きくなったようなクッションが4つも入った大迫力の特別ボックスが、今回の第2弾でも登場する。

ふんわりクッションのサイズは縦43cm×横26cm×厚み14cm。ほっぺをすりすりしたり、おひざに乗せたり、おうち時間を一緒に楽しむことができるサイズ感となっている。

箱の大きさは、お菓子のパッケージの約4倍というビッグサイズ(約縦45cm×横84cm×高さ16.5cm)で、タオルも洋服もすっぽり入っちゃう大きさ。身の回りの小物を入れて収納アイテムとして使っても、お部屋に飾ってインテリアにしても楽しむことができるという。

応募期間は11月7日10時～21⽇。期間中に『東京ばな奈【公式】Ⅹ/旧Twitterアカウント』(@tokyobanana1991)をフォローし、該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット第2弾」をつけて引用リポストすることで、応募が完了となる。当選数は25個。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.