サンリオとSHIBUYA109エンタテイメントは11月15より、『SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign』を、SHIBUYA109渋谷店(東京都渋谷区)にて開催する。

マイメロディ50周年・クロミ20周年を祝う本キャンペーンでは、ふたりの“正反対だからこそ一緒にいると最強で最高”な「メロクロな関係」をテーマに、SHIBUYA109の館内外がメロクロ一色に染まるスペシャルデコレーションが施されるなど、さまざまな企画が展開される。開催期間は11月15日～30日。

8階「DISP!!!」に体験型ポップアップスペース登場

SHIBUYA109『MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ!』

8階「DISP!!!」では、体験型ポップアップスペース『MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ!』が、11月15日～28日の期間限定オープン。

平成ギャルになりきったメロクロと一緒に、SHIBUYA109に遊びにきたような写真が撮れるフォトスポットのほか、カラオケルーム風のフォトスポット、平成のプリントシール機風のフォトスポットなど、“放課後、友達と渋谷で遊んで盛り上がる青春シーン”をイメージした3つのフォトスポットが登場する。

また、平成のダンスブームを象徴する“パラパラ”風にリミックスしたマイクロの楽曲に合わせ、2人1組で踊って撮影できる「パラパラチャレンジブース」も登場。クロミ公式TikTokでは、パラパラダンスのレクチャー動画も公開されている。

SHIBUYA109『MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ!』オリジナルショッパーとオリジナル学生証風カード

さらに、来場者限定ノベルティとして、巾着タイプのオリジナルショッパーが先着で用意されているほか、本ポップアップスペースで撮影した写真や動画に「#メロクロな関係」または「#放課後アニバーサリーパーティ」のタグをつけてSNSに投稿した画面をスタッフに見せると、オリジナル学生証風カード(全2種・ランダム)がもらえるキャンペーンも実施される。

オリジナルコラボアイテムやノベルティをゲット

『SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign』オリジナルカラビナ&オリジナルステッカー

館内人気24ブランドでは、各ブランドにて制作されたオリジナルコラボアイテムの先行販売が実施される。販売期間は11月15日～30日。

また、24ブランド店舗にて対象商品を購入すると、アイテム1点購入毎に『マイメロディ & クロミ オリジナルカラビナ』(全2種・ランダム)が1つプレゼントされる。さらに、館内にて1会計1,000円(税込)以上お買い物をすると、オリジナルステッカー(全3種・ランダム)が先着でもらえるキャンペーンも用意されている。いずれもなくなり次第終了となる。

『SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign』スペシャルデコレーション

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外にキャンペーンビジュアルが登場。階段とエレベーターホールもデコレーションされ、マイメロディとクロミが館内外を彩る。

※画像はイメージです。