カンロの「ピュレグミ」がこのほど、ハローキティとコラボすることに。キティのお顔やリボンの形をしたりんご味のグミが、10月28日より全国のお菓子売り場に登場します!
真っ赤なパッケージに、ピュレグミを頬張ったり、ウインクをしたり、双子の妹ミミィと並ぶキティちゃん、どのパッケージも可愛すぎませんか?
今回発売される「ピュレグミ×ハローキティ」のパッケージデザインは、レトロかわいい雑貨のような全5種類。中には、定番の「ハート型」に加え、「ハローキティ型」「リボン型」「りんご型」の赤と白のグミ粒が入っているのだとか。フレーバーは、ハローキティをイメージしたフルーツ「りんご味」で、ジューシーできゅんと甘ずっぱい味わいだそうです。
SNSで紹介されると、「わああ!! ミミィちゃんもいる」「もぐもぐほっぺかわゆ」「キティ好きにはたまらんやつ」「こんなの可愛すぎるでしょ」といった声が続々と。みなさん、キティちゃんの可愛さにときめきが止まらない様子。あまりの可愛さに、「はぁ????可愛すぎる 全パケ欲しいが!!!!!!」「見つけたら大人買いするぜ!!!!」「全部のデザイン買うぞ!」と意気込む人も見られました。
56g入りで価格は194円。発売日が楽しみですね!!
