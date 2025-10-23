カンロの「ピュレグミ」がこのほど、ハローキティとコラボすることに。キティのお顔やリボンの形をしたりんご味のグミが、10月28日より全国のお菓子売り場に登場します!

真っ赤なパッケージに、ピュレグミを頬張ったり、ウインクをしたり、双子の妹ミミィと並ぶキティちゃん、どのパッケージも可愛すぎませんか?

今回発売される「ピュレグミ×ハローキティ」のパッケージデザインは、レトロかわいい雑貨のような全5種類。中には、定番の「ハート型」に加え、「ハローキティ型」「リボン型」「りんご型」の赤と白のグミ粒が入っているのだとか。フレーバーは、ハローキティをイメージしたフルーツ「りんご味」で、ジューシーできゅんと甘ずっぱい味わいだそうです。

SNSで紹介されると、「わああ!! ミミィちゃんもいる」「もぐもぐほっぺかわゆ」「キティ好きにはたまらんやつ」「こんなの可愛すぎるでしょ」といった声が続々と。みなさん、キティちゃんの可愛さにときめきが止まらない様子。あまりの可愛さに、「はぁ????可愛すぎる 全パケ欲しいが!!!!!!」「見つけたら大人買いするぜ!!!!」「全部のデザイン買うぞ!」と意気込む人も見られました。

56g入りで価格は194円。発売日が楽しみですね!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部