サンリオは、今年20周年を迎えたクロミがアーティスト「KUROMI」として初のEPのリリース日であり、 TOY’S FACTORYからのメジャーデビュー当日となる10月22日に新宿の歌舞伎町シネシティ広場にて、『KUROMI 1st EP『KUROMI IN MY HEAD』リリース記念フリーライブを開催した。

開演前からKUROMIESたちの紫のサイリウムの光が会場を包み込む中、KUROMIの声が響き渡った。会場は歓声に包まれ、ボルテージも一気に高まり、シネシティ広場がライブ空間へと様変わりした。

オープニングを飾ったのは重盛さと美プロデュースの「KUROMI♡Profile」。続けて、ライブ当日の0時に配信されたばかりの最新曲「Dolce Vita」、かいりきベアによる「チューニングダンサー」を披露した。

芯の強い歌声で3曲目を歌い終えたKUROMIは「アンタたち! 楽しんでるかい!」と呼びかけ、続けて「今日のためいっぱい練習して準備してがんばった」とコメント。4曲目には真部脩一によるハロウィーンソング「ハピハロ!!」を披露した。

その後、「アタイの歌が、アンタたちの背中を押せたらいい。お守りみたいになれたらいいな。だって今ここにいるアンタたちは、そのままでサイコーなんだから!」と言葉を残し、ラストソングとして「OHIRUNE DAY DREAM」を歌唱。歓声と拍手に包まれ、約20分間のライブは幕を閉じた。

ハロウィーンソング「ハピハロ!!」のMV公開！

本ライブでも披露したハロウィーンソング「ハピハロ!!」のミュージックビデオ(以下MV)を、KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネルにて10月22日20時に公開。MVでは、ハロウィーンの世界観の中をKUROMIが飛び回り、サビでは可愛いダンスを披露している。

1st EP 「KUROMI IN MY HEAD」

10月22日にTOY’S FACTORYより、アーティストデビュー初作品のEP「KUROMI IN MY HEAD」を発売した。全5曲入りの本作は、ありのままの自分を突き進む「KUROMI」自身を表現した作品で、ダンサブルなトラックから新たな魅力を感じられるアンニュイなナンバーまで幅広いラインアップとなっている。対バンZeppツアーの先行申込用紙封入特典付き。

(c)2025 SANRIO CO.,LTD. 著作株式会社サンリオ