「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」は、サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」といった大人気7キャラクターが登場する限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で11月中旬より入荷次第販売開始する。

サンキューマートは、‟日常をもっと楽しく”をテーマに、『サンリオキャラクターズ』デザインの限定アイテムを発売する。今回のシリーズは、キャラクターたちの‟ぷにゅ”っとした顔のデザインがポイントだ。

11月中旬より販売開始

学生からも支持を集める「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」といった人気キャラクターが大集合し、カラフルでポップな世界観が日常を明るく彩る。

商品ラインナップ

WEB先行予約受付の予約受付期間は10月29日12:00～。販売場所は公式オンラインショップ。各商品上限数に達し次第受付終了となる。店頭販売では年11月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始。販売場所はサンキューマート各店舗。

今回登場するアイテムは、キャラクターたちをイメージしたカラーに、ポップでカラフルなデザインを取り入れました。デイリーに使いやすいステーショナリーグッズをはじめ、「学生証ケース」や「うちわグリップ」など、SNSで話題になったアイテムも展開する。

うちわに装着するだけで、簡単にかわいくデコレーションできるアイテム。単体で使っても、揃えても楽しめるデザインで、お友達とおそろいにしてもかわいく使える。

学生証ケースは2枚セットで、カードの保護だけでなくプライバシー保護にも最適だ。