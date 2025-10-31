セガ フェイブは、東京おもちゃショー2025で発表した『SONIC ＆ FRIENDS Sanrio characters』のコラボ商品を、11月7日に発売する。

『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」コラボとして、「ソニック」と「ハローキティ」のコラボを2024年4月25日に発表。併せて、「テイルス」×「シナモロール」、「エミー」×「マイメロディ」、「ナックルズ」×「クロミ」、「エッグマン」×「ポムポムプリン」の組み合わせを公開し、イラスト公開直後からSNSを中心に話題となっていた。今回、そのコラボビジュアルを立体化した『SONIC ＆ FRIENDS Sanrio characters ぬいぐるみ M』と『SONIC ＆ FRIENDS Sanrio characters マスコット』が全国発売となる。

コラボ商品

■SONIC＆FRIENDS Sanrio characters ぬいぐるみM(4,950円)

キャラクターラインナップ ：「テイルス×シナモロール」「ナックルズ×クロミ」「ソニック×ハローキティ」「シャドウ×ハンギョドン*」「エミー×マイメロディ」「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」

■SONIC ＆ FRIENDS Sanrio characters マスコット(2,420 円)

キャラクターラインナップ：「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」「シャドウ×ハンギョドン*」「ナックルズ×クロミ」「ソニック×ハローキティ」「エミー×マイメロディ」「テイルス×シナモロール」

※「SONIC & FRIENDS Sanrio characters ぬいぐるみM シャドウ×ハンギョドン」と「SONIC & FRIENDS Sanrio characters マスコット シャドウ×ハンギョドン」は12月11日発売

全国発売を記念して、博品館銀座本店にて11月8日、発売記念イベントを開催。イベントでは、『SONIC & FRIENDS』のソニックとツーショットが取れる撮影会を実施するほか、税込2,000円以上の購入でオリジナルデザインの『SONIC & FRIENDS』クリアファイルを1枚プレゼントする。

(C)SEGA (C) 2025 SANRIO CO., LTD.