日本マクドナルドは、5月15日から販売を開始するハッピーセットの新ラインアップとして、おもちゃ2種「へんしん！マクドナルドロボ」「ちいかわ」と、本2種「スイミー」「運ぶ乗りもの」を展開する。販売期間は、第1弾が5月15日から5月28日まで、第2弾は5月29日から6月11日までを予定している。

おもちゃでは、ロボットに変形させて遊べる「へんしん！マクドナルドロボ」と、マクドナルドコラボのオリジナルフィギュア「ちいかわ」が登場する。

「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドのお店や商品が動物やロボットなどに変形するシリーズで、遊びながら図形・空間の認識や想像力を育めるのが特徴。

「ちいかわ」は、人気キャラクターとマクドナルドのコラボによるオリジナルフィギュアとして展開される。なお、「ちいかわ」のみ期間中の販売方法が変更となるため注意が必要。

本のラインアップでは、シールを使って自分だけの絵本を作れるシールブック「スイミー」と、さまざまな“運ぶ乗りもの”を紹介するミニ図鑑「運ぶ乗りもの」を用意。「スイミー」は、物語の世界を楽しみながらシール遊びを通じて自分だけの一冊を作れる内容に。「運ぶ乗りもの」は、身近なものから働く車まで、さまざまな乗りものの魅力を学べる構成となっている。