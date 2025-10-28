ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」を、ドトールコーヒーショップで12月26日に発売する。発売に先立ち、10月24日より順次店頭にて予約を開始する。

「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意した。

自社工場で丁寧に焙煎した“コーヒー豆セット”3種類と、おいしさはそのままに使いやすい形状にリニューアルした “ドリップカフェセット”4種類をラインナップ。さらに、全てのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか1つが付いてくる(数量限定)。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコ グッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザインとなっている。

商品価格は、2,300円から11,000円の全9種。予約期間は、10月24日～12月25日。店頭販売/商品お渡し期間は、12月26日～2026年1月12日。

「新春限定セット」(ドリップカフェセット・コーヒー豆セット)は、2026年の干支「午」デザインの紙袋に入ったお得なセットだ。手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」とお好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」を用意した。味わいの異なるコーヒーを楽しむことができる。

コーヒー豆セット(2,300円/4,300円/6,300円)

「コーヒー豆セット」(2,300円/4,300円/6,300円)は、マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセット。セットにより、商品の種類や入数が異なる。詳細は、特設ページを確認すること。

ドリップカフェセット(2,600円/4,900円/7,000円/9,000円)

「ドリップカフェセット」(2,600円/4,900円/7,000円/9,000円)は、マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェのセット。セットにより、商品の種類や入数が異なる。詳細は、特設ページを確認すること。

「DOUTOR×Pochacco」オリジナルグッズ付きセットも

数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット(11,000円)は、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ、ポチャッコ オリジナル巾着、ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック、コーヒーチケット 8枚。

数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット(6,000円)は、チャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム、ドリップカフェ マイルドブレンド 15パック、コーヒーチケット 4枚。

ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

「ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ」は約25cmのオリジナルぬいぐるみ。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコはここでしか手に入らない限定品。

ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

「ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム」は手のひらサイズになったポチャッコのマスコットチャーム。お気に入りのカバンに付けられる。サイズは約W110×H120×D80mm。

ポチャッコ オリジナルトートバッグ

「ポチャッコ オリジナルトートバッグ」は、さがら刺繍で表現したポチャッコが可愛いオリジナルバッグ。A4サイズの書類が入り、両端のボタンを閉じればコンパクトな幅に調整可能。キーホルダーをかけやすい金具つき。

ポチャッコ オリジナル巾着

「ポチャッコ オリジナル巾着」は、複数の内ポケットがあり、メイク道具やガジェット類など、小物が出し入れしやすい巾着袋。

なお、福袋に入っている「コーヒーチケット」は、全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えができる。利用可能期間は12月26日～2026年5月31日。

全セット共通、数量限定DOUTOR×Pochacco オリジナルグッズ

また、全セットに共通して、数量限定のドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコのオリジナルグッズいずれか1種類がランダムで入っている。ラインナップは「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類。

シャカシャカキーホルダーI@001.jpg,マグネットクリップ

付箋セット

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180