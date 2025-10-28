B‐R サーティワン アイスクリームは11月1日～12月25日まで、「MAKE A SWEET CHRISTMAS(メイク ア スウィート クリスマス)」キャンペーンを実施する。

色々な味が楽しめる「クリスマス パレット」

1ピースごとに違った味を楽しめる「クリスマス パレット8」(5,000円)が、今年もアイスクリームケーキになって登場する。世界中の子どもたちからサンタクロースへたくさんの手紙が届き、それを読んだサンタがトナカイ、スノーマンと一緒にクリスマスの準備をする、そんなストーリーを表現した。子どもに人気の「コットンキャンディ」や、オトナの味わいが人気の「ジャモカアーモンドファッジ」など、家族みんなで楽しめるフレーバーを厳選した。フィルムには世界中からの子どもたちからのたくさんの手紙と切手が描かれており、クリスマスの期待に胸が高まるデザインとなっている。

今年の「クリスマス パレット4」(3,700円)は、大切な人に贈るクリスマスプレゼントをイメージ。雪が降り積もるクリスマスに、サンタクロースとクマがアイスクリームケーキを手に、プレゼントを届けにやってくるシーンを表現した。ケーキ自体が大きなプレゼントに見えるよう、フィルムは赤い包装紙と大きなリボンでかわいらしいデザインに仕上げた。

ポケモンのアイスクリームケーキが今年も登場

「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」(4,000円)

「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」フレーバー、台紙

毎年好評の「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」(4,000円)が、今年は雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインで登場する。薄い水色のホイップクリームでケーキベースをコーティングし、白いホイップクリームで雪化粧した木々や積もった雪などを表現した。砂糖菓子でできたピカチュウ、イーブイ、ポッチャマに、その他のポケモンはピック仕様となっており、好きな場所に飾ってケーキを仕上げることができる。フレーバーはポッピングシャワーとチョップドチョコレートの組み合わせ。台紙もクリスマス限定で、食べ終わったらたくさんのポケモンがでてくる遊び心満載のデザインとなっている。

トイ・ストーリーの「クリスマス パレット」

「トイ・ストーリー / クリスマス パレット6」(4,500円)

「トイ・ストーリー / クリスマス パレット6」フィルム、台紙、フレーバー

今年30周年を迎えたトイ・ストーリーの「プレゼントボックス」をテーマにした特別なクリスマスケーキ「クリスマス パレット6」(4,500円)が登場する。サーティワンのアイスクリームケーキでは、初めてロッツォとカウガール ジェシーが仲間入り。プレゼントのリボンをイメージしたホイップクリームでデコレーションし、カラフルなチョコレートになったウッディやバズたちがにぎやかに彩る。その他にもたくさんの仲間たちがピックになっている。イチゴの香りのするロッツォのピースはコットンキャンディとストロベリーのフレーバーにするなど、キャラクターのイメージで人気のラインナップを選んだ。台紙にはオーナメントやプレゼントをちりばめ、作品中でアンディの誕生日プレゼントを偵察するグリーンアーミーメンをプラス。彼らが皆のクリスマスプレゼントを偵察しているような遊び心満載のデザインとなっている。フィルムにはトイ・ストーリー1～4までの人気キャラクターが描かれている。

ハローキティのクリスマス アイスクリームケーキ

「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」(4,000円)

「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」フィルム、台紙、フレーバー

サンリオのハローキティがかわいい「クリスマス アイスクリームケーキ」(4,000円)が登場する。メインを飾るのは、大きめサイズの砂糖菓子のハローキティと双子の妹ミミィ。バラのようなホイップクリームで埋め尽くして華やかに仕上げ、さらにポイントにハローキティのリボンチョコをあしらった。付属のピックでさらにかわいくデコレーションできる。フレーバーはハローキティのイメージに合うよう、ベリーベリーストロベリーと赤いコットンキャンディ、チョコレートチップをチョイスした。

すみっコぐらしのアイスクリームケーキ

「すみっコぐらし クリスマス パレット6」(4,500円)

「すみっコぐらし クリスマス パレット6」フィルム、台紙、ピックシート、フレーバー

すみっコたちのアイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット6」(4,500円)が今年も登場。みんなで集まって遊んだり演奏をして楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージした。すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインで、たくさんのピックがついてくるので、自由に飾ることができる。フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものをラインナップした。フィルムと台紙にも、すみっコとみにっコをたくさんデザイン。クリスマスらしいふんわりとした赤色で、ケーキのデザインが締まるよう仕上げた。

飛び出す絵本のようなクリスマス パーティーセット

好きなアイスクリームを10コ(スモールorレギュラー)選んで飛び出す絵本のようなBOXをテイクアウトで楽しめる「クリスマス パーティーセット」(スモール10コ3,900円/レギュラー10コ4,700円)。今年はサーティワンアイスクリームファクトリーをテーマに仕上げた。ファクトリーの外観がデザインされた蓋を開けると、サンタがアイスクリームを作る様子が広がり、アイスクリームができるまでのわくわくする工程を、まるでファクトリーを見学しているかのように楽しめるデザインとなっている。付属のピックをBOX中央のベルトコンベアーにさし込んで、左右に動かして遊べる仕掛けもあり、クリスマスのテーブルを華やかに演出する。アイスクリームには付属のカラースプレーを飾ることもできる。

ハッピーフレンズにサンタが仲間入り

好みのスモールサイズのアイスクリームにホイップクリームやカラースプレーでデコレーションする「ハッピーフレンズ」(450円)に、この時期だけのサンタが仲間入り。クリスマス限定デザインのカップにサンタクロースのチョコレートをのせた。さらに、クリスマスモチーフのデザインが入ったたまごボーロも3つトッピングしている。

予約してお店でラクラク受け取り

「クリスマス アイスクリームケーキ」および「クリスマス パーティーセット」は予約が可能。モバイルオーダーでの予約期間は10月31日10時～12月23日正午まで。受け取り期間は12月20日～12月25日となる。モバイルオーダー実施店舗については、同社ホームページで確認できる。店舗での予約は10月31日から開始する。