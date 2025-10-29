アパレルメーカーであるブランチ・アウトは2025年に活動10周年を迎えた人気クリエイターにしむらゆうじ氏による、サンリオの「サンリオキャラクターズ」「はぴだんぶい」の特別デザインを用いた秋冬向けのウェアと雑貨アイテムを製作。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗(一部店舗を除く)にて11月1日より発売する。

今回、にしむらゆうじ氏独自のタッチで描かれたゆるっとした表情が愛くるしいデザインを用いたボア上下セット、フード付きボア上下セット、靴下3足組を発売する。ルームウェアには、可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付いてくる。

ボア上下セット

ボア上下セットの価格は4,949円。カラーは、ホワイト(ハローキティ)、ピンク(マイメロディ)、ブラック(クロミ)、サックス(シナモロール)、クリーム(ポムポムプリン)、ラベンダー(ポチャッコ)、ブルー(タキシードサム)、グリーン(けろけろけろっぴ)、ブラック(バッドばつ丸)、ターコイズ(ハンギョドン)、アイボリー(あひるのペックル)。サイズはM、L。

フード付きボア上下セット

フード付きボア上下セットの価格は5,499円。カラーは、ホワイト(ハローキティ)、ピンク（マイメロディ）、ブラック(クロミ)、ホワイト(シナモロール)、クリーム(ポムポムプリン)、ホワイト(ポチャッコ)、ブルー(タキシードサム)、グリーン(けろけろけろっぴ)、ブラック(バッドばつ丸)、ターコイズ(ハンギョドン)、アイボリー(あひるのペックル)。サイズはM、L。

靴下3足セット

靴下3足セットの価格は1,099円。展開キャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル。サイズは23~25cm。

ダイカットポーチ

雑貨アイテムとして、愛くるしいはぴだんぶいのフェイス部分を模ったダイカットポーチを発売する。価格は1,759円。展開キャラクターは、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル。

発売商品取り扱い店舗

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 661604