B‐R サーティワン アイスクリームは11月1日～11月27日まで、「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を実施する。

HELLO KITTY Loves ICE CREAM

昨年初めて実施し、好評を博したサンリオのハローキティとのコラボレーションを、今年もハローキティの誕生日の11月1日から実施する。今年はハローキティに加えて、双子の妹ハローミミィと、友だちのタイニーチャムも登場する。

キティのスペシャルなダブルカップが登場

ハローキティのスペシャルなダブルカップ(スモールダブル 680円/レギュラーダブル 930円)が登場する。好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を2コ選ぶことができる。カップにはいろんな顔のハローキティやモチーフが描かれている。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、どれになるかはお楽しみ。さらに、人気NO.1フレーバーであるポッピングシャワーデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付属する。

アイシングビスケットは3種類

オリジナルデザインのダブルカップ

好きなフレーバーや気になるフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップも、オリジナルデザインのカップで登場する(スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円)。

ハローキティと双子の妹ミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインBの2種類となる。

ハローキティの誕生日を記念し、同商品には先着で「ハローキティ バースデーピック」が付いてくる。なお、スペシャルダブルカップは対象外となる。

ハローキティ ダブルカップに先着でバースデーピックが付いてくる

キティが好きなアップルパイをイメージしたサンデー

ハローキティの好きな"ママが作ったアップルパイ"をイメージした「ハローキティ アップルパイサンデー」(1,370円)が登場。好きなスモールサイズのアイスクリーム2コに、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめる、サクサク食感のパイもトッピング。リンゴ型チョコレートに、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックを飾った。オリジナルカップにもリンゴのデザインが施されている。

さらに、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブが付いてくる。表はハローキティ、裏はハローミミィが刺繍された冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しめる。

スリーブがシールになったシングルサンデー

「ハローキティ シングルサンデー」(560円)には、好きなスモールサイズのアイスクリームに、ダブルのアイスクリームを持ったハローキティのチョコレートと、ホイップクリームとカラースプレーをトッピング。カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっている。

スリーブがシールに

オリジナルブランケット付きのアイスクリームセット

好きなアイスクリーム8コを選んで、自宅でアイスクリームを楽しめるアイスクリームセット(スモール 2,990円 /レギュラー 3,550円)は、ハートの中からハローキティたちが覗いているデザイン。カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインとなっている。さらに、冬に活躍するオリジナルブランケット付き。ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、ポケットにカイロを入れたり、たたんで収納もでき、持ち運びしやすい仕様となっている。

ハローキティ収納ポケット付きブランケットが付いてくる

バニティポーチ付きのフレッシュパック ミニ

「ハローキティ フレッシュパック ミニ」(1,450円)

好きなアイスクリームがたっぷり楽しめる「フレッシュパック ミニ」(1,450円)も、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場する。さらに、「ハローキティ バニティポーチ」が付いてくる。キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルデザインで、コスメや小物の収納に使いやすいサイズとなっている。