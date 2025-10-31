女優の波瑠と川栄李奈がダブル主演を務めるTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)の第4話が31日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

31日に放送された第4話では、柳和学園にて保護者主催の特大イベント“ファミリーデー”が開催。薫は茉海恵の提案でフレッシュジュースの店を開くことに。そして当日、茉海恵は薫の妹と偽り、いろはと一緒にファミリーデーに参加した。

そこで茉海恵は、自身が社長を務める「RAINBOWLAB」の商品「虹汁」を愛飲している佐々木智也(中村蒼)がいろはの担任であることを知り、智也も薫が“ニセママ”であると確信してしまう。

また、三ツ橋食品の代表取締役社長・本橋慎吾(笠松将)が、薫の初めての“ママ友”である本橋さゆり(田中みな実)の夫であることが明らかに。そして茉海恵は、薫と黒木竜馬(向井康二)に「あいついろはの父親なんだ」と衝撃告白。さらに慎吾が、ファミリーデーで茉海恵として挨拶した薫の正体に気づくという展開が描かれた。

SNSでは、「謎の男 本橋慎吾の現れて新事実が発覚し衝撃の展開になった！」「何か色々大変な事になってきた」「ライバル企業の社長がいろはの父親なんて人間関係が複雑すぎる」「いろはちゃんの父親びっくりすぎた」「いろはの父親で圭吾の父親…同い年とかありえん」「えぇっ！いろはちゃんの父親！急展開すぎるー！」「まさか本橋慎吾がいろはの父親だったなんて」などと驚きの声が上がっている。

(C)TBS