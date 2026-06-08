池袋の“酒貧乏”男性に「身体が心配や…」「助けてあげなさいよ!」村上＆マツコ仰天

きょう8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)では、“酒貧乏”の男性が登場する。

「全然貧乏にならない」という富豪も

「街行く人に何貧乏かを聞いてみた件」は、“NISA貧乏”などが話題になる中、自身は“何貧乏”なのかを問う街頭インタビュー企画。

ファッションにお金をかける人、推し活に大金を投入する人などが登場する一方で、「全然貧乏にならない」という富豪の姿も。さらに、「スノボ貧乏」だという女性は、あるモノまで雪のように真っ白になっていることが明かされる。

そんな中、池袋で出会ったのは、自称“酒貧乏”の男性。その飲みっぷりに、村上とマツコも仰天する。

あまりの様子に、2人は「助けてあげなさいよ!」「身体が心配や…」と声を上げるほど。男性はなぜ、そこまで飲んでしまうのか。その理由に迫る。

全国のご当地問題も調査

「全国のご当地問題を調査した件」では、大ピンチを迎えている鳥取砂丘や、ギネス級の面白特技を持つ人々など、全国から寄せられた諸問題を紹介する。

ある業界では、やたらとギャル人口が増えているという。なぜギャルが集まってしまうのか。

さらに、群馬県高崎市からは、ある町中華の店主の見た目が気になりすぎるという調査依頼が寄せられる。いったいどんな店主が登場するのか。

「夜ふかし的珍ニュース」では、重大ニュースの陰に隠れた珍ニュースの数々を紹介。さらに、番組でもおなじみのマツコの友達・釜愚痴ホモ恵とアンジェリカ、弟に全く尊敬されないという番組名物キャラクター“オタ兄”がコメンテーターとなり、ニュースを一刀両断する。

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