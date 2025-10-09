10月10日スタートのTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)のプレミア先行試写会＆制作発表会見が9日、都内で開催され、W主演を務める波瑠、川栄李奈をはじめ、向井康二(Snow Man)、中村蒼、野呂佳代、池村碧彩、田中みな実、津田篤宏(ダイアン)が登壇した。

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫役を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵役を川栄李奈が演じ、茉海恵の一人娘・いろは役を池村碧彩が務める。

波瑠は「8月から撮影が始まり、2カ月が過ぎて、やっと皆さんに見ていただいて、今日を迎えられてとてもうれしく思っています」とお披露目を喜び、川栄は「実際に6歳の子供がいるので、いろはの母親をやれたことがすごくうれしかったです。皆さんに早く見てもらいたいなという気持ちです」と心境を語った。

波瑠と川栄は、2020年に放送されたドラマ『#リモラブ～普通の恋は邪道～』(日本テレビ)以来、5年ぶりの共演となる。

波瑠は「かなり正反対な役柄だなと思いながら演じているんですけど、川栄さんのタフな部分だったりエネルギッシュな部分は茉海恵さんと重なるところがあって、私もご一緒しながらすごいパワーをもらいながら毎日撮影を頑張っていて、それはもう薫と茉海恵の関係性そのものだなと思いながら元気をもらっています」と川栄の印象をコメント。

川栄も「私と波瑠さんは性格も全然違って、共通点探しから入って、怖いものが好きとか、お姉ちゃんがいるという共通点があったんですけど、正反対なまま、役でも全く違う役を演じるので、そこの対比が面白いんじゃないかなと思いました」と役と重なると言い、「波瑠さんはすごく背中で見せてくれる座長。凛と佇んでくださるので、その力強さに助けられています」と語っていた。