アイドルグループ・Snow Manの向井康二が9日、都内で行われたTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)のプレミア先行試写会＆制作発表会見に、W主演を務める波瑠、川栄李奈をはじめ、中村蒼、野呂佳代、池村碧彩、田中みな実、津田篤宏(ダイアン)とともに出席した。

『フェイクマミー』制作発表会見に登壇したSnow Manの向井康二

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を川栄李奈が演じる。

TBSドラマ初出演の向井が演じるのは、茉海恵と一緒に立ち上げたベンチャー企業「RAINBOWLAB」の副社長・黒木竜馬。茉海恵の地元の後輩で、長年にわたり彼女を支える右腕的存在。「RAINBOWLAB」の急成長を陰で牽引する頭脳派だ。

スーツ姿で登場した向井は「副社長役ということで基本スーツなんですけど、僕らの会社は自由な服装で、僕だけスーツなのでいつも浮いているような感じがする」と話しつつ、「それが役割かなと。副社長として、社長も支えたいし、本当に会社のことしか考えてない、茉海恵さんのことが大好きな副社長役を演じています」と役柄を紹介した。

すると、田中が「スーツがめちゃくちゃ似合っている。さっき野呂ちゃんと歩いていて、前から向井くんが来た瞬間に息をのみました。バランスが良すぎて」と向井のスーツ姿を絶賛し、野呂も「思わず『かっこいい』って言っちゃいました」とうっとり。

そして、田中が「後ろから前に歩いてきて」とリクエストすると、向井はステージ後方からランウェイを歩くように堂々としたウォーキングを披露。観客から「かっこいい!」という声や大きな拍手が起こり、ご満悦だった。