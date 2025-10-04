女優の川栄李奈が4日、都内で行われたTBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)に金髪姿で登壇した。

「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」で娘役の池村碧彩を抱きしめる川栄李奈

会見には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00～)より妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(10月7日スタート、毎週火曜22:00～)より夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹 、金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)より波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩が参加。司会は、杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務めた。

『フェイクマミー』で、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を演じる川栄は、明るい金髪姿で登壇。ドラマについて「今の時代、いろんな生き方があって、母親はお仕事と家庭育児を両立しなければいけないというわけでもなくて、誰かに頼れるなら頼ったり、もう少しお母さんたちがリラックスできるような方法が、このドラマにはいろんな面で背中を押してもらえるところがあると思うので、そこがすごく注目なポイントかなと思います」と魅力を伝えた。

茉海恵の娘・いろはを演じる池村碧彩がステージに登壇した際には、川栄が満面の笑みでギュッとハグ。池村は「出演者の皆さんもスタッフさんも私に優しくお話してくれたり遊んだりしてくれるので、うれしいし、大好きな現場です。あっち向いてホイとかじゃんけんとかいっぱいしたりしてます」と話し、川栄も「碧彩ちゃんと一緒に絵しりとりやりました」と現場の様子を明かした。