アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮と向井康二が4日、都内で行われたTBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)に出席した。

「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」に出席した向井康二

会見には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00～)より妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(10月7日スタート、毎週火曜22:00～)より夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹 、金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)より波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩が参加。司会は、杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務めた。

キャストたちが質問し合うコーナーでは、向井と目黒がたまたま同じ質問を挙げていたそうで、南後アナからそう伝えられると、向井は「めめと同じでしたか? うれしいですね」と喜んだ。

2人からの質問は「セリフはどうやって覚えていますか?」というもの。向井は「僕はセリフを覚えるのは苦手なので、最近、目黒くんに相談したんです。『家の中を歩いて覚えているよ』ということなので、それを言われたまま、歩きながら覚えるというのをやっています」と目黒の覚え方を真似していることを明かした。

そして、目黒が「セリフ覚えって人それぞれあるのかなと思って。妻夫木さんとかどうですか?」と尋ねると、妻夫木は「僕は台本を何回も何回も読んでいて。好きなカラオケの曲っていつの間にか歌えるじゃないですか。それと同じで、ずっと読んでいたらいつの間にか覚える。インする前に全部覚えちゃうんです、台本があれば。そういう癖がついていて、いつ覚えているのかわからない」と話していた。