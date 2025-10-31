タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が29日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

29日の放送では、森、さらば青春の光・東ブクロ、岡田紗佳の3人でクズ男の思考を当てる企画「クズ男クイズ」を実施。街中の女性から集めたクズ男エピソードを基にクイズが出題された。

「クズだと思ったメッセージ」について聞かれた森は「めっちゃひらがなの人とか結構いません? 全部ひらがなでかわいいと思ってるのか、何も考えずに送ってるのか……間違ってたら指摘とかもしちゃうんですけど」と話す。

一方、岡田は理想の沼メッセージについて「今日も頑張ったねって言われると沼」と告白。森も「確かに私もお風呂入った! 偉い! とか……」と当たり前のことをしただけで褒めてもらうのがうれしいと共感する。

また、森は「女性の扱いがうまいなと感じる瞬間」について聞かれると「男性と食べることなった時に、2個で悩んで、どっちも頼んで俺余った方食べるよ～は普通にうまいなとは思いました」とリアルな体験談を明かした。