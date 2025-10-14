タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が8日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

今回は東ブクロのデート塾後半戦。前回、東ブクロが提案した堀を落とすデートプランの添削をしていくことに。

まず集合時間が16時ということについて、「遅いよね」と話す堀と森。「1日もらっておいて、16時ってなんか不誠実というか」と話す堀に、森も「わかる! だったらもう最初から半日デートしよって言っといて欲しい。無駄な時間が生まれるのが嫌。理想は昼食べて14時とか」と同意しつつ、キッパリと言い切った。

そして話題は、前回物議を醸した「キャラもの靴下の女性はお持ち帰りできる統計論」について。「見えているところはきちんとする。ちょっとズボラさがある。入り込む隙がある」という東ブクロに対し、「怖い、犯罪者の考え方、モザイクかけて喋った方がいいかも」と女性陣は怖がる。

「誘い方の正解を知りたい」という東ブクロに、森が福田麻貴(3時のヒロイン)を相手に“自然な誘い方”を実演。「この後どうする? ……明日何時くらい? ……ちょっと早いんだ……そっか……じゃあもう一軒行く? ……オレんちでもいいけど……」と福田を誘った森は、「間が大事。見えすいてるけど別の理由が欲しい。映画でも本当に観るかどうかわからず見えすいてるけど、こっちも『うん』っていう理由がほしい」と、誘われるときの本音も明かした。