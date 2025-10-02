タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26：34～ 一部地域を除く)が1日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

1日の放送では、大人気企画「デート塾」の第3弾を放送。今回は堀未央奈と付き合いたい東ブクロが、森に恋愛のイロハを教えてもらうことに。「相談というか祝福してもらいたい感じなんですけど。僕と堀未央奈さん、この30分後には付き合います！」と断言する東ブクロに「怖い怖い怖い!」と怯える堀だが、「デートプラン次第では考える可能性がある。何事も可能性っていうのはゼロではないと思っているので」と前向きに参加する。

16時集合からお台場デート、横並びディナー、心臓側に立つほうが物事が交渉しやすくなる“心臓側ポジション”作戦など練りに練った理想のデートプランを発表した東ブクロ。最後には、「堀の家に行きたい!」という提案をした東ブクロは、「今までいろんなコンパをしてきて、9割10割すごいおしゃれにやってきて、キャラクターものの靴下の子を落としにかかると、一緒に帰れる」という強引な“お持ち帰り理論”を展開する。自信満々の東ブクロだったが、森に「統計嫌ですね」とバッサリと切られてしまう。