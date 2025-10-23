タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が22日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

22日の放送では、「問題の出ないクイズ」第3弾を放送。ゆきぽよの妹でモデル・ゆみちぃを出題者に迎え、岡田紗佳、ザ・マミィの酒井貴士と林田洋平が、経験と知識と妄想を活かして、事前に答えたプロフィールと自宅紹介VTRを見てゆみちぃがどんな女性なのかを考察していく。

「7歳差のゆきぽよとは性格全然似てないと思います。好きなタイプとかも真逆だし」と話すゆみちぃ。誕生日・血液型などの基本情報に加え、趣味・恋愛の質問への回答から、ゆみちぃの恋愛観・人となりを考察。LINEのアイコンについて話題が及び、「名前をアルファベット1文字にしてますか? してたらかなり裏で遊んでる」とつっこまれると、ゆみちぃは否定する。

しかし、森がアルファベット1文字だということを告白。「流出しない方がいいじゃないですか。やましいことはないけど、別にアカウント見て私だってわかる必要がないじゃないですか。私の考察はいいんですよ! アイコンなしにしてます」とLINE事情について明かした。