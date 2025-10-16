タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が15日に放送された。

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

15日の放送では、東ブクロ(さらば青春の光)と鬼越トマホークといったトークの猛者たちをゲストに迎え、堀未央奈のトークをアップデートする企画を実施。

トーク番組の戦略を聞かれた、金ちゃんは「浜田さんMCの時は、できるだけ短めのやつで喋る。逆に東野さんMCだったら脱線してもいくら言ってもいい」とMCによって変えていることを明かす。

また、「飲み会でやらかした出来事」についてのトークでは、森が「私お酒でやらかしたこと、ほぼないんです」と話す。その理由について「弱いのでそんな飲まないんですよ。区でめっちゃ飲み明かして交差点の真ん中でどうのこうのとか、そういうのを求められてるんだろうなって思うんですけど、一回もやったことない」と語った。

そんなトークのさなか、良ちゃんから「歴代彼氏何人くらいいらっしゃったんですか?」と唐突に聞かれた森だったが、「一桁です。1かもしれないし9かもしれないってことですね。学生から一桁」と返し、「こういう感じで逃げます」と自身の回避術を披露した。

お酒が弱いという森だが、酔うと動物になるそうで、「好きな人とか気になる人と飲んでた場合ですけど……ワンワンみたいな……」と照れながら話した。