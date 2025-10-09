スイス人のご主人と4人の子どもたちと暮らすNaraさん。スイスでの生活の様子を YouTubeチャンネル「SwissNara LifeStory スイス暮らしの6人家族」 にて発信しているのですが、先日投稿した動画「これが日本か…日本に着いたらスイス人夫と子供達がこうなった!」では、日本の高級ホテルビュッフェを初体験した際の様子が話題に。さて、ご主人や子どもたちの反応はいかに……?

日本のホテルビュッフェをずっと楽しみにしていたというNaraさんファミリー。そのクオリティの高さに驚きと食欲を隠せなかったようなのですが、日本のビュッフェでだけそのような反応だったのか。まずは、スイスのお隣「ドイツ」のホテルビュッフェを体験した際の様子をチェック!

ドイツ「Europa Park」で欧風ビュッフェを満喫

長女の10歳の誕生日を祝うため、ヨーロッパ最大級の遊園地「Europa Park」にやってきたNaraさんファミリー。食事の前に、パークを満喫することに。

広い庭園を散策したり、アイスクリームを食べたり、アトラクションを楽しんだりと、「Europa Park」をひと通り満喫すると、いよいよ楽しみにしていたビュッフェの時間。ハムやピクルス、オリーブ、スープにパスタなど、ヨーロッパらしい料理が並びます。

どれもとっても美味しそう! 日本でも馴染み深いメニューが並んでいて、食べやすそうですね。メインディッシュの定番「お肉コーナー」に行ってみると……

こちらがお肉コーナー。お皿に盛られたお肉をみると、意外と小さいし、シンプルですね。てっきり、大きくて分厚くて濃厚なソースがかかったお肉が登場するものとばかり。日本だと、ライブキッチンで焼きたてミディアムレアなお肉がどーんと出てきたりしますが、それと比べると、あまりメイン感はありませんね。

さて、ひと通り取り終えたところで、改めてお皿を見てみると……

何故か茶色になる摩訶不思議 in「Europa Park」ビュッフェ

なぜか全員、茶色いプレートになってしまったのだそう(笑) それでも、「とても美味しかった」というNaraさん。ただ、「お魚はちょっと硬くて生臭かった」と感想をのべていました。

一方、ご主人の反応は……?

国は違えど同じ欧州ということで、満足気な様子。しかし、デザートタイムでは甘いもの好きな次女さんが微妙な反応だったとか。ちょっとお口に合わなかったようですね。

ここで、ビュッフェの価格をご主人に尋ねてみたところ……

笑顔で「知らぬが仏やで笑」と語るご主人。相変わらずステキな笑顔ですが、気になるお値段はというと、なんと、お一人様8,700円! メインの肉料理の感じからすると、少々お高いような⁉ ちなみにお子様は2,700円。それでも自国スイスに比べれば安い方なのだとか。恐るべし欧州。

日本の高級ビュッフェに大興奮

ところ変わって日本。やって来たのは、ご主人がずっと楽しみにしていた「ホテル川久」(和歌山県・南紀白浜)。まるで宮殿のようなエントランスに、ご主人のテンションも上がりまくり。

それでは、日本の高級ホテルビュッフェ『王様のビュッフェ』スタートです!!

日本の高級ホテルビュッフェ

好みのワインを選ぶと、美しい器に盛り付けられた繊細な料理の数々を、好きなだけ盛り付けていきます。野菜もちゃんとありますね。もちろん、握りたてのお寿司も。

さすが日本。寿司ネタが新鮮で美味しそうです。いよいよ実食!!

日本の高級ホテルビュッフェは種類が豊富

先ほどのドイツのビュッフェと比べるとより彩り豊かな食卓になりました! ポテトサラダや日本のパスタ、お刺身などを美味しい美味しいとパクパク食べ進めるご主人。中でも気に入ったのは……

小鉢に入った「ミニ牛丼」。どうやらおかわり確定のようです。さらに、牛丼よりも美味しいと絶賛したのが「牛すじ煮」。実はご主人、すじ肉は食わず嫌いだったそうなのですが、「すごく柔らかい! 」と大絶賛です。

お次は、ご主人お待ちかねの和牛ステーキ!!

見てください、この焼き加減。厚みがあるのに柔らかくて美味しそう!! 彩りのいい付け合わせも忘れないところが、日本のビュッフェの素晴らしいところ。さて、ご主人の反応は…?

お肉をかみしめると、この表情。クオリティが高すぎると大絶賛しながら、一切れ、二切れとパクパクと味わっていました。外国の方がこれだけ美味しそうに食べてくれると、嬉しくなっちゃいますね。

続いて、Naraさんおすすめの黒いカレーとやらを実食。





日本の高級ホテルビュッフェで黒カレーを実食

本当に真っ黒ですね。奥様が感動したという黒カレー、一口食べると「ホンマに美味しい」とビックリしていました。いったいどんな味なのか、筆者も食べてみたい!!

この後、和牛ステーキを3皿、4皿と平らげたほか、ポテトやパスタ、野菜のソテーなどをモリモリ堪能したご主人。ようやくデザートタイムへ。

スイーツもオシャレで美味しそう。小さくても、クオリティの高さがひと目で分かります。一口サイズなので、いろんな種類を食べられるのも嬉しいポイント。

日本の高級ホテルビュッフェにご満悦

ご主人も大満足のビュッフェが終了。身も心もパンパンに満たされて、この表情。良かったですね。

日本のビュッフェは子どもたちにも大好評

さて、ここで子どもたちの反応も見てみましょう。





子どもも大興奮の日本の高級ホテルビュッフェ

初めて見るキッチンパフォーマンスや、自分で作るソフトクリームに大興奮。おかげで飽きることなく、最後までビュッフェを楽しむことができたようです。もちろん、お味の方も大満足で、いつも以上にたくさん食べたのだとか。大人から子どもまで大満足できるなんて、おもてなしの国「日本」ならではなのかもしれませんね。

いかがでしたか? 日本の高級ホテルビュッフェ初体験は、大成功でしたね。この動画を観た人からは、「ここまで旦那さんが喜んでくれたら凄く嬉しくなる」「もう、見てるだけで幸せ」「パパの満足そうな笑顔が素敵! 日本のビュッフェ最高」といった感想が続々と寄せられ、執筆時点までに、再生数は58万回を超えています!!

美しい国・スイスでの生活を発信するとともに、日本文化の豊かさを改めて知ることができるNaraさんのYouTubeチャンネル。何より、ご主人や子どもたちの反応が可愛すぎます!! ぜひ、他の動画もチェックしてみてくださいね。