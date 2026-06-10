今回ご紹介するのは、“妻と娘にモテるために日々精進しております”という筒井さん。筒井さんが運営するYouTubeチャンネル「筒井チャンネル」は、チャンネル登録者数53万人超の人気チャンネルです。

ちょっぴりギルティで豪快な手料理を紹介する「結局こういう〇〇が1番うまい」、奥様のためのお弁当作り「出勤前の妻に作る弁当」といったタイトルのレシピ動画を公開しているのですが、その中から今回は、「出勤前の妻に作る弁当～骨付きウインナー弁当～」をピックアップ。まずは、インパクト抜群の完成形からご覧ください!

真っ白なわっぱ飯の上に、どデカい骨付きウインナーがどーんと乗った「骨付きウインナー弁当」、なんとシンプルでユニークな。開けたときに、間違いなく「えっ!?」って声出るやつですね(笑)。

しかし、見た目にだまされてはいけません。白米とウインナーだけだと思ったら大間違い。実はごはんの下に……。早速レシピを見てみましょう!!

タンクトップと短パンで台所に現れた筒井さん、コストコで買ったお肉を手にいったんかっこつけてみます。どうやらスギちゃん風にワイルドに料理をすすめていく模様(笑)。今日も朝からやる気満々です!!

お弁当に使うにしては、少々お肉の量が多すぎやしないか?とツッコミたくなりますが……、まずは、そのお肉とごぼうをカット。包丁さばきが素晴らしいです。





牛のしぐれ煮

フライパンに、水、醤油、みりん、酒、砂糖を入れたら、お肉とごぼうをワイルドに投入。生姜(チューブ)を加えて煮込んだら、一品目「牛のしぐれ煮」が完成です。

牛肉とごぼうのしぐれ煮

続いて、これまたワイルドに、フライパンで「キャベツと卵のオイスターソース炒め」を作ります。手慣れた手つきで、あっという間に2品目が完成しました。

卵とキャベツのオイスターソース炒め

この2つのおかずを、お弁当箱の下に詰め詰め。

あとは白米を、奥様のは軽めに、自分の分はぎっしりと詰め込み、本日のメインであるコストコの「骨付きウインナー」をパリッと焼いて、ごはんの上にどーん!!

愛情たっぷり「出勤前の妻に作る弁当～骨付きウインナー弁当～」の完成です! さて、奥様の反応は⁉

開口一番「うわ!」と驚きの声が出てしまった奥様。旦那様から「ワイルドなあなたにピッタリなワイルド系弁当」と説明を受けると、「なんか…w それ開けんの恥ずかしいねw」と戸惑っていました(笑)。

いかがでしたか? 終始ワイルドキャラで作り上げたワイルド弁当、とっても美味しそうですね。

動画を見たフォロワーからは、「ワイルドすぎだろw」「スギちゃんのマネが似てるww」「これ職場でかぶりつく勇気ないわぁ笑笑」「見ただけで腹減るw大優勝」「美味しそう。ケチャップを下さい笑」といったコメントが続々と。短い動画ながら、少々クセの強い筒井さんのキャラと、奥様への愛情が感じられる一本でした。

ちなみに、本チャンネルでは「夫婦喧嘩した次の日の弁当」と題した動画もたびたび登場。こちらも、なかなか衝撃的かつユニークなお弁当となっていますので、気になる方は、ぜひチャンネル登録を!