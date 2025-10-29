JR東日本首都圏本部は29日、平日限定で在来線の特急列車をお得に利用できるキャンペーンを行うと発表した。「JRE POINT」会員を対象に、通常より少ないポイントで「在来線チケットレス特急券(JRE POINT特典)」と交換できる企画で、12月1日から開始する。

今回のキャンペーンでは、JR東日本社員がこの時期におすすめする「推し駅」11カ所(松本駅、山梨市駅、塩山駅、水戸駅、石岡駅、伊東駅、熱海駅、長野原草津口駅、中之条駅、銚子駅、安房鴨川駅)を設定。キャンペーン期間中、「推し駅」に設定された各駅までの在来線指定席特急券(普通車)が通常より少ないポイントで交換できる。

例として、新宿～松本間の「あずさ」は通常1,940ポイントだが1,000ポイントで交換可能。新宿～塩山・山梨市間の「かいじ」、東京～熱海・伊東間の「踊り子」、東京～銚子間の「しおさい」なども、通常1,280ポイントのところを1,000ポイントで交換できる。

対象列車は中央本経由の特急「あずさ」「かいじ」、常磐線経由の特急「ひたち」「ときわ」、東海道線経由の特急「踊り子」、吾妻線を走る特急「草津・四万」、房総方面へ向かう特急「しおさい」「わかしお」。いずれも普通車指定席を対象とする。乗車券は別途必要だが、定期券や「Suica」などと組み合わせて利用できる。キャンペーン期間は2025年12月1日から2026年2月27日までの平日。申込み期間は11月1日から2月27日までとされ、乗車日1カ月前の10時から列車出発時刻まで交換可能とされている。