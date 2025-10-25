JR東日本は、「JRE POINT」を使って新幹線で「どこか」の駅へ行けるサービス「どこかにビューーン!」に、グリーン車で利用できる新サービス「どこかにビューーン! グリーーン!」を追加すると発表した。12月1日申込み分、12月7日出発分から利用可能となる。

同社は2022年12月に開始した旅行サービス「どこかにビューーン!」は、システムの提示する新幹線停車駅候補4駅の中からランダムに選ばれた1駅まで、新幹線の往復指定席を「JRE POINT」6,000ポイントで利用できる。新たに登場する「どこかにビューーン! グリーーン!」は、これをグリーン車で利用できる上位サービスとなる。

必要ポイントは1万ポイント。対象出発駅は東京駅、上野駅、大宮駅の3駅。行先候補駅として東北・秋田・山形・上越・北陸新幹線の計45駅を設定している。一例として、東京～秋田間を通常の「JRE POINT」特典チケット(グリーン車往復)で交換すると3万3,960ポイント必要だが、「どこかにビューーン! グリーーン!」は約3分の1のポイントで利用できる計算になる。

一部列車と一部の行先駅で、片道分が抽選で「グランクラス(飲料・軽食なし)」にアップグレードできる特典もあるとのこと。追加2,000ポイントで「早朝・深夜除外オプション」を選ぶと、行きは6時台発、帰りは23時台着となる列車を候補から外すことができる。

出発日の21日前から6日前まで申込み可能で、目的地は申込みから3日以内に確定。最大4人までのグループに対応し、現地滞在は最短5時間、最長7日間とされている。