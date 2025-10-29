フジテレビの宮司愛海アナウンサーが18日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。ネットで大バズりしている“秋レシピ”について語った。

「塩焼きよりご飯が進む」サンマの調理法

宮司愛海アナウンサー

近年にない豊漁となっているサンマ。宮司アナは、「今年はサンマがとってもおいしかった。今シーズン、何回か食べたんですけど」と語りつつ、「普通の塩焼きと、ネットで見つけたサンマの酒蒸しっていうレシピが、めちゃくちゃおいしかった」と告白。料理家の長谷川あかり氏がSNSで紹介し、Xで1.5万リポスト、6.6万いいね、2,000万以上表示された話題の“サンマのフライパン酒蒸し”に挑戦してみたそうで、「サンマを蒸すっていう発想がないじゃないですか。サンマを蒸すとめっちゃおいしくなるんです。すごいおいしかった」と大絶賛だった。

同レシピは、フライパンにサンマを並べ、料理酒、水、酢で蒸して、塩をふったシンプルなもの。「蒸すとすごくふっくらして、旨味がギュッと濃縮されて。そこにすだちをビーッてかけて食べるのが最高です。ホントおいしかった」と熱弁し、「はぁ……、もう一回食べたいな(笑)。塩焼きよりご飯が進んだかもしれない」と称賛が止まらず。「一緒に夫と食べてて。夫も、“焼きよりうまいね”って大絶賛でしたからね」と夫婦でドハマりしたことを明かしていた。