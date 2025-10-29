フジテレビの宮司愛海アナウンサーが18日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。ネットで大バズりしている“秋レシピ”について語った。
「塩焼きよりご飯が進む」サンマの調理法
近年にない豊漁となっているサンマ。宮司アナは、「今年はサンマがとってもおいしかった。今シーズン、何回か食べたんですけど」と語りつつ、「普通の塩焼きと、ネットで見つけたサンマの酒蒸しっていうレシピが、めちゃくちゃおいしかった」と告白。料理家の長谷川あかり氏がSNSで紹介し、Xで1.5万リポスト、6.6万いいね、2,000万以上表示された話題の“サンマのフライパン酒蒸し”に挑戦してみたそうで、「サンマを蒸すっていう発想がないじゃないですか。サンマを蒸すとめっちゃおいしくなるんです。すごいおいしかった」と大絶賛だった。
同レシピは、フライパンにサンマを並べ、料理酒、水、酢で蒸して、塩をふったシンプルなもの。「蒸すとすごくふっくらして、旨味がギュッと濃縮されて。そこにすだちをビーッてかけて食べるのが最高です。ホントおいしかった」と熱弁し、「はぁ……、もう一回食べたいな(笑)。塩焼きよりご飯が進んだかもしれない」と称賛が止まらず。「一緒に夫と食べてて。夫も、“焼きよりうまいね”って大絶賛でしたからね」と夫婦でドハマりしたことを明かしていた。
さんまのフライパン酒蒸し。下処理は特に必要ありません。季節のものを食べる幸せをもっと気楽に、軽やかに…！ほんの少しお酢を加えて蒸すと香りよく仕上がりますよ。白いごはんと一緒にどうぞ。明日からもちゃんと生きられそう pic.twitter.com/7u6I1cSjvM— 長谷川あかり (@akari_hasegawa) September 14, 2025
【編集部MEMO】
2023年11月にスタートした『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』は、フジテレビアナウンサー・宮司愛海がパーソナリティを務めるSpotifyオリジナルポッドキャスト番組(毎週土曜9時配信)。宮司アナは番組開始前、「入社9年目、会社員として働く毎日で感じたこと、思ったことを話します。アナウンサーとしての私、32歳の等身大の私。背伸びせずありのままの気持ちを言葉で表現したいと思っています。基本的には“ひとりごと”のつもりですが、時々素敵なゲストの方をお迎えしていくつもりです」とコメントを寄せ、「リスナーの皆さまからのメッセージや叱咤(しった)激励も織り交ぜながら、素敵な番組を作っていきたいと思っています!」と意気込んでいた。