フジテレビの宮司愛海アナウンサーが20日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。結婚1年目の夫と揉めてしまったエピソードを明かした。

「大丈夫だよ」に夫は「え…?」と絶句

宮司愛海アナウンサー

ある日の休日、お昼ご飯を作ったという宮司アナ。冷蔵庫をチェックし、チャーハンなら作れそうだと思ったが、「ハムの賞味期限を見たら、7月24日だったんです。1カ月以上切れてる。卵は1週間、賞味期限が切れてた」と告白。あまり気にすることなく、食材を切りはじめたところ、夫にツッコまれてしまい、「“ハムは加工品だし、1カ月ぐらいいけるでしょ。卵も熱するし、大丈夫だよ”みたいな話をして。そしたら、え……? みたいなリアクションで」と苦笑しながら振り返った。

食事をしている間も、夫は賞味期限切れが気になっていたようで、「嫌だなみたいな。食べてる間、ずっと無言だった」と吐露。宮司アナは、「私は本当に気にならないんです。卵1カ月とかはないですよ。1週間ぐらいは熱せばいけるだろって。ハムはそもそも加工されてるものだし、玉ねぎもいつのかわかんないけど、変な匂いもしなかったし色も変わってなかったから」と説明しながら、「“全然大丈夫だよ”っていうのが嫌だったみたいで。“火を通せばなんたらかんたら～”っていうのも嫌だったみたい」とつぶやいた。

調味料などは2年ほど賞味期限が切れていても、「塩コショウぐらいだったら大丈夫」だという宮司アナだが、「自分が大丈夫だけじゃ、暮らしちゃダメなんだって思った」と猛省。「いけるっしょ! って精神でやってきたのを、相手がいると、それを貫き通すことがダメなんだって。今さらながら学んだ。思った以上に、嫌な思いをさせてた」と反省しきりで、「今後は使わないようにします」と決意。最後は、「本当にすみませんでした」と謝罪しつつ、「ドン引きしないでください(笑)」と笑って締めくくっていた。