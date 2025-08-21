フジテレビの宮司愛海アナウンサーが2日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。誕生日月に起こったモヤモヤエピソードを打ち明けた。

「言えばよかった」「モヤモヤしながら帰った」

宮司愛海アナウンサー

7月29日に34歳の誕生日を迎えた宮司アナは、「34歳の実感はないかな。30歳超えたあたりから、あんまり年を重ねてる感がない」と心境を吐露。「昔思ってた自分が想像する34歳って、すごく大人でとんでもないいい女っていうイメージでしたけど……」としながら、「たいして変わんないわ。小中学生のときと考えてることも変わんないし。精神年齢も変わってないと思う。ちょっとだけ、世の中の酸いも甘いも経験して、許せる範囲が広がったぐらい。それでも、いろんなことに日々イライラしてる(笑)」と苦笑交じりに明かした。

また、「誕生日月って、いろんなサービスとかお店から、誕生日クーポンが送られてくる」と語った宮司アナ。最近、コンタクトレンズを購入したというが、隣のレジから、「お誕生日クーポンで20％オフにさせていただきます。特典としてこちらもプレゼントいたします」という会話が聞こえてきたそう。「おっ! そんなのあるんだ!」と期待していた宮司アナだったが、「“お会計はこちらになります”って。全然何も変わってなくて……」とガックリ。「聞いてみようかな? と思ったんですけど。喉の上まで出かけて、やっぱり言えなかった」とつぶやいた。

宮司アナは、「言えばよかったんだけど、なんか恥ずかしい感じがして。若干モヤモヤしながら帰った」そうで、「いいもん、別に。図々しいヤツだと思われるのが嫌だったんだもん」とポツリ。「これはかわいげだと思う。“さっきの聞いちゃったんですけど、私もお誕生日月で使えたりします?”ぐらい軽く言えれば、“全然できますよ!”みたいな」と想像しながら、「それをする勇気もパワーもなく、できないっていうところに自分のダメさを感じる。もう少し人に甘えるのが得意だったり、受け止めてもらえるみたいな自信があればいけたんだろうけど。いけなかったな～。悔しい!」と後悔していた。