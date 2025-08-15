フジテレビの宮司愛海アナウンサーが9日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。救急車を呼んだという出来事を明かした。

買い物袋を持った女性が「頭からステーンと転んだ」

宮司愛海アナウンサー

「先日、道端でおばあちゃんを看病した」と語った宮司アナ。目の前で突然、買い物袋を持った女性が、「頭からステーンと転んだ」そうで、「考えるよりも先に、“大丈夫ですか!?”って駆け寄って。おばあちゃんは動けなくて、言葉も発せなくて」と説明。意識はあったが、「頭が痛い」と言っていたため、駆け寄ってくれた男性に救急車を手配してもらったそうで、「もしかしたら熱中症とかでフラついたのかもしれないし。頭打って脳にダメージがあったらマズいし」と心配したことを振り返った。

当の女性は、顔に出血はあったものの、自ら起き上がったそうで、宮司アナは、「救急車が来るまでの間に、おばあちゃんといろんな話をした」と回顧。転んだ原因も、荷物が重くて倒れてしまったようで、女性の夫に連絡を取ったり、警察官への対応などをサポートしたそう。その後、無事に救急隊員に引き渡したというが、「登場人物、全員いい人だったの」とつぶやき、「普段の生活の中で、触れ合わない方々というか。出会う機会がない方々と、そのタイミングで出会って話して。おばあちゃんを無事に救急車に乗せたら、“お疲れさまでした”ってみんなバラバラになって」としみじみ語った。

一期一会の出会いに、「たった20～30分しか時間を共にしてないけど、おばあちゃんと話したり、励まし合ったりして。この世も捨てたもんじゃないな～、やさしい人もいるんだな～って思ったな。途中で駆け寄ってきてくれて、声をかけてくれた人もいっぱいいたし。いい夜だったなぁ」と感慨深げな宮司アナ。しかし、その日は、夫と夕食の約束をしていたようで、「こっちのことに気を取られて、夫のことをすっかり忘れてた」と暴露。「何の応答もしなかったから、夫がパニックになってて。“どこいんの!?”って、すごい鬼電がかかってきてて。申し訳なかった」と苦笑交じりに打ち明けていた。