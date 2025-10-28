28日のテレビ朝日は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00～)の2番組合体SPを、19時から放送する。

合体SP前半の『プラチナファミリー』では、幕末のカリスマ・勝海舟の子孫の暮らしに迫る。さらに7日に放送された3時間SPで好評を博した「高嶋ちさ子in パリ」の続編も放送。国民的アニメの音楽を手掛けた作曲家・天才音楽プロデューサーの豪邸に高嶋が潜入する。

今回、高嶋がパリで訪問したのは、作曲家で音楽プロデューサーの鷲巣詩郎氏の自宅。『エヴァンゲリオン』シリーズの劇中曲をはじめ、映画『シン・ゴジラ』(16)や『笑っていいとも!』(82～14)など幅広いジャンルでヒットソングを世に送り出し、これまで3,000曲以上の楽曲を手掛けている。

パリ中心部にある鷲巣氏の邸宅は、ルイ16世時代の財務大臣が住んでいたという築260年の歴史的建造物。購入の決め手となったという地下の“秘密の部屋”に潜入した、ちさ子は「劇場みたい!」「ものすごく音響がいい!」と驚く。

実は、鷲巣氏は日本に3つ、パリに5つ、ロンドンに1つと計9軒の家を所有しており、創作意欲を湧かせるために3カ月ごとに拠点を変えるという。高嶋はパリにあるもう1つの邸宅にも、お邪魔することに。そこは、エッフェル塔のすぐそばの高級住宅街にあり、有名建築家が手掛け、“全てに歴史的価値がある”と言われる貴重な建物。

自宅には、明るい光が降り注ぐダイニングや世界三大ピアノの1つと言われるベーゼンドルファーが置かれた応接間などのほか、和室も。高嶋は「(この建物に)めちゃくちゃ合いますね!」と感心する。

驚きと感動の連続となったパリでのロケだったが、実はロケ初日に高嶋が自身の財布を紛失してしまうという絶体絶命のピンチに見舞われてしまう。異国の地で無事に見つけることはできるのか。