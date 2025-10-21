21日のテレビ朝日は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00～)の2番組合体SPを、19時から放送する。

『火曜の良純孝太郎』では、良純と孝太郎が船に乗りこみ、神田川をさかのぼる“東京水辺探索”へ。スタジオゲストには、新ドラマ『ちょっとだけエスパー』(毎週火曜21:00～)主演の大泉洋、佐野晶哉(Aぇ! group)、羽田美智子、宮川大輔が登場する。

神田川の知られざる歴史を学ぶ道中では、互いの父にまつわる思い出を語り合う場面も。聖橋の手前で川沿いにあるビリヤード場を見つけた良純は、「ウチの父親が“ビリヤード場には行くな”ってうるさくて……」と告白。ビリヤード場は不良のたまり場だと思い込んだ慎太郎さんから、禁止令を出された学生時代のエピソードを打ち明ける。

また、水道橋にさしかかったところで、孝太郎が幼少期に、父・純一郎に後楽園ゆうえんち(現東京ドームシティ アトラクションズ)や東京ドームでの野球観戦に連れて行ってもらった思い出を披露。

この話を聞いた良純は「(連れて行ってくれるなんて)エライお父さんだね」といい、「ウチの父は一度、王(貞治)監督が日本シリーズに招待してくれて初めて家族で野球観戦に行ったのに、試合途中、なんと4回で帰ったからね」と明かす。

その理由について良純は「ひとしきり弁当を食べて、うまくないなと思ったからじゃないかな。そのときいちばんショックをうけていたのはSPの人たちだったよ」と振り返る。