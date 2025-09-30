30日のテレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)では、「プラチナファミリー&路線バスで寄り道の旅 阿川佐和子&高嶋ちさ子が乱入! 合体3時間SP」を放送する。

30日の放送は、『路線バスで寄り道の旅』(毎週日曜15:20～)との合体スペシャル。CM共演で意気投合したという阿川佐和子と高嶋ちさ子が、徳光和夫と一緒に東京都内を巡るバス旅に出かける。

阿川が、徳光と出会ったのは約35年前だそうで、徳光が路上でサイン会を行っている時だったという。一方の高嶋は、徳光とはCM共演まで面識がなく、阿川とは『サワコの朝』での共演が初対面だったと話す。

どこにいても話が止まらない3人は、バスの中でも大盛り上がり。高嶋はバイオリニストになった経緯を明かす。運動神経が良かった高嶋は、家族にアスリートの道へ進みたいと申し出たそう。しかし、その際に家族会議が開かれ、高嶋は衝撃の理由で説得され、音楽家の道を歩むことになったと話す。

また、3人それぞれの結婚話も。高嶋は「イケメンだった」という理由で、夫を一本釣りしたといい、一方の阿川はかつてお見合いをした際の衝撃エピソードを披露。それを聞いた高嶋は怒り、徳光はその相手と結婚しなくてよかったと安堵する。