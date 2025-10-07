7日のテレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)では、「ちさ子、パリへ行く! プラチナだらけの3時間SP」を放送する。

7日の放送では、高嶋が芸術と美食の都・パリ、そして自然豊かな街・イギリスのケンブリッジを訪問。想像を遥かに超える世界で生きる日本人たちに出会い、彼らが築き上げてきた伝統、常識を覆す生き方、そして成功の陰にある知られざる家族の物語に、高嶋ならではの視点で鋭く、そして温かく迫る。さらに親友・木佐彩子も合流し、エッフェル塔をはじめとする名所を巡り、パリの街並みを満喫。最後には、同番組では、おなじみとなっている高嶋の親友で世界的チェリスト・水谷川優子氏も参戦する。

パリの旅では、営業開始前のエッフェル塔を貸し切りで見学できることに。高嶋は木佐とともにエッフェル塔からパリの景色を楽しむ。

その最上階にあるエッフェル塔の設計者ギュスターヴ・エッフェル氏の私室を訪れたところ、木佐が突然「私の親友がエッフェルさんの子孫と結婚したの」と衝撃告白。そこで2人は、木佐の親友の自宅を訪ねることに。エッフェルの子孫であるご主人と、木佐の大親友・安代氏に対面した高嶋は、ご主人だけでなく、安代氏自身も、実家が老舗タクシー会社と金沢の超高級旅館の系譜を引くプラチナファミリーであることを知ることになる。