「実は遠い親戚で…」「弟と同級生」石原良純、共演者との意外な“繋がり”を告白

タレント・石原良純が、1日に都内で行われたテレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(16日スタート 毎週火曜20:00～)の合同囲み取材会に、小泉孝太郎、高嶋ちさ子、藤森慎吾、テレビ朝日・渡辺瑠海アナウンサーとともに登壇した。

  石原良純

    石原良純

23日放送の『プラチナファミリー』では、石原家の4兄弟が登場予定。石原は、共演者との“意外な繋がり”についてこんな話を披露した。

「孝太郎くんのところとは実は遠い親戚でね。ちさちゃん(高嶋)のところは、うちの一番末の弟と、（ちさ子の)お兄ちゃんが同級生なんですよ。お母さん同士もママ友だったりして」

まさかの“血縁”や“母親同士のつながり”に、驚きの声も上がった。

一方で、16日から始まる自身の冠番組『火曜の良純孝太郎』では、石原が“富士山登山”をしているそう。

「3年連続で登っていて、トータルで10回くらい登っている」と軽やかに語る石原だったが──

藤森から「文句ばっかり言ってそう(笑）」とツッコまれると、「あぁ～つらいなぁ! 歩きにくい! ってずっと言ってるよ。でも、登らないと怒られるから!」と返し、会場もほっこり。

とはいえ、富士登山はやはり過酷だそうで、「ロケ隊は最初は10人くらいいるのに、頂上には3人しかいない。みんないなくなっちゃう」と明かす。

慣れない環境下では、高山病や体調不良も起こるそうで「山は無理しないのが原則。やめたいときはそこで終わり」と話し、富士登山の過酷さを感じさせた。

笑いあり、驚きありのトークで盛り上がったこの日。出演者同士の“本当の家族のような”距離感が垣間見える取材会となった。

