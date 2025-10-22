30周年を迎える「たまごっち」がこのほど、ユニクロとコラボすることに。12月中旬より、オリジナルのTシャツやたまごっちが登場します!

🥚ユニクロで発見‼︎🥚

30周年を迎える「たまごっち」との

コラボレーションが実現🎉

.

人気キャラを使用したTシャツに加え、

UTオリジナルの「たまごっち」も

発売決定💫

12月中旬販売予定☑️

(@UNIQLO_JPより引用)

誕生から30年近く経った今もなお、多くの人から愛されているたまごっち。今回のユニクロとのコラボでは、初代たまごっちのピクセルアートからインスピレーションを受けたTシャツやオリジナルたまごっちが登場します。

「UT オリジナルたまごっち」は、白い本体に、時計のような赤い文字盤がシンプルにかわいいデザインで、価格は2,990円。このデザイン、本当に懐かしいですね。

たまごっち UT/リラックスフィット(WHITE)

また、UT(グラフィックTシャツ)にも、懐かしさを感じるプリントが。カラーはホワイト、ライトグレー、パープル、ブラックの4色展開で、価格はいずれも1,990円です。

たまごっち UT/リラックスフィット( LIGHT GRAY)

たまごっち UT/リラックスフィット(PURPLE)

たまごっち UT/リラックスフィット(BLACK)

SNSで紹介されると、「可愛すぎん?」「初代インスパイア系のデザインエモすぎる」「懐かしさと新しさが同時にくるコラボ、発売日が待ちきれない」「いや欲しすぎるんだがーーー?!?!!!!!!!」と期待の声が多数寄せられています。

発売予定日は12月中旬。クリスマスプレゼントにも喜ばれそうですね。

(C)BANDAI