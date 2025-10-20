東急プラザ原宿「ハラカド」に11月22日、たまごっちラボが運営する“工場”をテーマにした常設店 『たまごっち ふぁくとり～!』がオープン。そのオープン記念として、メゾピアノとコラボした特別なたまごっちの先行発売が決定しました!

「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」

こちらが、メゾピアノとコラボしたたまごっち「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」です。

たまごっちのバースデーをお祝いしているような、メゾピアノのキャラクターたちとたまごっちたち。ピンクをベースに描かれたイラストが、とってもキュートですね。しかも、オリジナルデザインのビニールストラップがまたかわいい!!

SNSで紹介されると、「なんなんだこの可愛さは…。尊い…」「これは可愛いすぎる…メゾピアノ着てた女児だからめっちゃ刺さるよ」「欲しいーー!」と話題に。子どもの頃、メゾピアノに憧れていた人にとってはたまらない可愛さですよね。

ときめき必至の「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」の価格は、4,180円です。ぜひ、『たまごっち ふぁくとり～!』に足を運んでみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部