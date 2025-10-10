BookLiveは、運営する「OSHI BASE Harajuku」を、バンダイの人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり～！」として11月22日よりリニューアルオープンする。
「たまごっち ふぁくとり～！」は“体験”をコンセプトとした店舗で、ただ商品を購入するだけでなく、来店客自身でカスタマイズできる商品を用意。また「ふぁくとり～」をイメージした内装と、ユニフォームを身にまとったスタッフがおり、店内に足を踏み入れると「たまごっち ふぁくとり～！」の世界観を体験できる。
店舗先行販売商品
オープン記念として、たまごっちとナルミヤ・インターナショナルのブランド「mezzo piano」のコラボイラストを使用した特別デザインの「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(各4,180円)を先行発売する。
また同店限定で、「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰める、「みにたま つめほ～だい！」を実施予定。「みにたま つめほ～だい！」専用のミニフィギュアや、たまごっちに登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」などのアイテムのミニフィギュアを、専用の「たまごっち型ボトル」に詰め放題し、“工場の従業員”になった気分を味わう体験ができる。
そのほか、限定商品を含めた約100点の公式グッズの販売、たまごっちとのグリーティング(11月22～24日、29～30日)も予定している。
■店舗概要
・オープン日：2025年11月22日（土）11時～
・店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階 321、322区画(東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 東急プラザ原宿ハラカド)
・営業時間：11:00-21:00
・入場料：無料
(c)BANDAI