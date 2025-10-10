BookLiveは、運営する「OSHI BASE Harajuku」を、バンダイの人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり～！」として11月22日よりリニューアルオープンする。

「たまごっち ふぁくとり～！」は“体験”をコンセプトとした店舗で、ただ商品を購入するだけでなく、来店客自身でカスタマイズできる商品を用意。また「ふぁくとり～」をイメージした内装と、ユニフォームを身にまとったスタッフがおり、店内に足を踏み入れると「たまごっち ふぁくとり～！」の世界観を体験できる。

店舗先行販売商品

オープン記念として、たまごっちとナルミヤ・インターナショナルのブランド「mezzo piano」のコラボイラストを使用した特別デザインの「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(各4,180円)を先行発売する。

「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(c)NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

また同店限定で、「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰める、「みにたま つめほ～だい！」を実施予定。「みにたま つめほ～だい！」専用のミニフィギュアや、たまごっちに登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」などのアイテムのミニフィギュアを、専用の「たまごっち型ボトル」に詰め放題し、“工場の従業員”になった気分を味わう体験ができる。

そのほか、限定商品を含めた約100点の公式グッズの販売、たまごっちとのグリーティング(11月22～24日、29～30日)も予定している。

■店舗概要 ・オープン日：2025年11月22日（土）11時～

・店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階 321、322区画(東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 東急プラザ原宿ハラカド)

・営業時間：11:00-21:00

・入場料：無料

(c)BANDAI