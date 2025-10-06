バンダイスピリッツは、「Tamagotchi Uni Aurora Pink／Prism White」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 13時より予約受付開始、2025年12月発送予定。

たまごっちシリーズで初めてWi-Fiを搭載した「Tamagotchi Uni」から、プレミアムバンダイ限定カラーが登場。新デザインは、スウィートトーンでまとまったAurora Pinkと、ラメやレインボーグラデーションで彩ったPrism Whiteの2色展開。

「Tamagotchi Uni」では、Wi-Fi機能により定期的に配信アイテムをダウンロードできる他たまごっちたちのメタバース「Tamaverse」で世界中のユーザーが育てたたまごっちに出会うことができる。また、「Tamaverse」ではオンラインイベント、トラベル機能などが楽しめるほか、ダウンロードコンテンツ「Tamaverse Ticket」を購入することで、育成キャラクターやミニゲーム、アイテムなどを追加でき、遊びの幅が大きく広がる。

(C)BANDAI

(c)KAWAISOUNI!

(c)POKOPEA

(c)esther kim.All Rights Reserved