築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは10月20日、「プチプチおみせっち だんらんパック」(1,944円)と「プチプチおみせっち わいわいパック」(2,160円)を全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)で発売する。

同キャンペーンは、Nintendo Switch向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!」および、Nintendo Switch2向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま! Nintendo Switch 2 Edition」 にて、無料アップデート「たこやきやさん」の開店を記念して実現した。"たこやきやさん"同士のコラボとして、たまごっちたちの"笑顔だんらんのひととき"を表現したオリジナルデザインのだんらんパックを発売する。

オリジナルデザイン限定パック

プチプチおみせっち だんらんパックは、たこ焼(ソース)24個入り。わいわいパックは1箱24個入りで、たこ焼(ソース)＋「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」から好きなトッピングを2種類選ぶことができる。いずれも持ち帰り専用商品となる。

また、同商品の購入で、オリジナルステッカーを1枚プレゼントする。ステッカーは全2種のうち、いずれか1種を選択できる。なお、数量限定のため、なくなり次第終了となる。