テレ東系の旅バラエティ番組『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅』の第25弾『宮城・仙台～岩手・中尊寺 秋のみちのく! 紅葉スポット攻略SP』が10月22日6時25分から放送される。秋のみちのく3県を舞台に、バスチーム・鉄道チームが「ガチンコ対決」を繰り広げる。

『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅25 宮城・仙台～岩手・中尊寺 秋のみちのく! 紅葉スポット攻略SP』は10月22日18時25分から放送 (C)テレビ東京

路線バスだけを乗り継いでゴールをめざす「ミスターバス旅」太川陽介さん率いるバスチームと、鉄道だけを乗り継ぐ「鬼軍曹」村井美樹さん率いる鉄道チームが対決。今回は宮城県の仙台城跡をスタートし、岩手県の世界遺産・中尊寺をめざすルートで、これから見頃を迎える紅葉の名所を巡るという。

バスチームのメンバーは、太川陽介さん、元BiSHメンバーのハシヤスメ・アツコさん、お笑い芸人のおばたのお兄さん。鉄道チームのメンバーは、村井美樹さん、元BiSHメンバーのモモコグミカンパニーさん、俳優の西村和彦さん。道中、宮城が誇る人気の名湯・秋保温泉で絶景紅葉露天に浸かり、山形県で極上山形牛を堪能。岩手が誇る景勝地で紅葉が織りなす渓谷美に感動し、東北有数の人気の道の駅で方言ミッションに挑戦するとのこと。

各チームリーダーの太川陽介さんと村井美樹さん (C)テレビ東京

バスチームのメンバー (C)テレビ東京

鉄道チームのメンバー (C)テレビ東京

ここまでの対戦成績は、バス12勝・鉄道12勝でまったくの五分。勝ち越しをかけた天王山で4連勝と勢いに乗る太川さんは、自身初の5連勝を狙う。一方の村井さんも、5連敗だけは絶対に避けたいところ。今回の勝者はどちらか、注目が集まる。

太川さんは旅を振り返り、「今回は両チームとも抜きつ抜かれつが多く、最後までどちらが勝つのか分からない戦いをしましたので、面白いと思います! ぜひ、お見逃しなく!」とコメント。村井さんは「鉄道チームといえば、歩いたり…走ったり…タクシーをどう使うかが勝負だったりするのですが、これまでと全く違う戦いをしました! 新鮮だったし、面白かったので、まずは、そこに注目してもらいたいです」と語っている。

『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅25 宮城・仙台～岩手・中尊寺 秋のみちのく! 紅葉スポット攻略SP』は、テレ東系の各局で10月22日の18時25分から21時54分まで放送。TVer、「ネットもテレ東」、U-NEXTなどでの配信も予定している。