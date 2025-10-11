日本が誇る先端技術の最新情報と、その技術が生まれた開発物語を紹介するNHKの番組『驚き! ニッポンの底力』。10月13日の14時30分から、「鉄道王国日本」の底力に迫るシリーズ「鉄道王国物語11 新幹線スペシャル2」をNHK BSプレミアム4Kにて放送する。

好評の「新幹線特集」第2弾は、時代とともに進化する新幹線を深掘りする。ロケットのようなスタイルで人気を集め、2027年をめどに引退が決まっている500系について、部品を取り外して「丸裸」にする検査を行う現場に潜入し、テレビ初撮影。新幹線初の300km/hを達成し、スピードとデザインを両立させた「名車」誕生の秘密を明らかにするという。

大胆な変化を遂げる新幹線の秘密も取り上げ、「運転士・車掌・車両点検」を1人で行う「三刀流」への挑戦に加え、大量に荷物を運ぶ「荷物新幹線」も紹介。「新幹線の“革命”への悪戦苦闘」を密着取材する。新幹線の海底トンネルで行われる「コンクリート劣化と闘う知られざる大工事」もテレビ初取材するとのこと。

『驚き! ニッポンの底力「鉄道王国物語11 新幹線スペシャル2」』は10月13日の14時30分から15時59分まで、NHK BSプレミアム4Kにて放送予定。なお、同日の1時55分から3時25分まで、NHK総合にて「鉄道王国物語9 新幹線スペシャル」の放送も予定している。