NHK総合にて、10月13日18時5分から『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～ JR京葉線』を放送。車掌役(語り)の八嶋智人さん、沿線にゆかりのあるウルフアロンさん、オズワルドの伊藤俊介さんとともに、懐かしの映像で振り返る「時空旅行」へ出発する。

『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～』は、「鉄道沿線の驚きの過去」を探る「“没入型”タイムスリップ旅」の番組。貴重なアーカイブ映像により、乗車気分で「知らなかった」「なつかしい」を楽しめるだけでなく、沿線にゆかりのある芸能人による秘話も明かされる。これまでに東京メトロ銀座線やJR南武線などの路線が取り上げられてきた。

第5弾となる10月13日の放送では、おもに東京～蘇我間を結ぶJR京葉線の過去を旅する。東京駅で京葉線のホームだけ遠い理由をはじめ、「舞浜のテーマパーク開園当時の貴重映像! 今とは違う驚きの風景」「GLAY伝説の20万人ライブが開催された地の歴史」なども紹介。「世代を超えて誰もが楽しめる時空旅」になるとのこと。

『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～ JR京葉線』の放送日時は10月13日の18時5分から18時45分までの予定。放送終了後、10月20日までNHKプラスでの配信も予定している。