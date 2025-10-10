BS日テレは10日、特別番組『わが家の最寄りは秘境駅』のレギュラー放送決定について発表した。鉄道を愛する俳優、六角精児さんがナビゲーターを務める同番組のレギュラー放送初回は、「飯田線＆明知鉄道SP」として、10月15日20時から2時間スペシャルで放送される。

『わが家の最寄りは秘境駅』は、全国各地の秘境駅に暮らす人々を「捜索」し、その生活に迫る番組。これまでに特別番組として2回放送され、7月に放送された第2弾では、会津鉄道(福島県)、北越急行(新潟県)、京都丹後鉄道(京都府など)を取り上げた。

レギュラー放送初回となる今回、愛知県・静岡県・長野県を縦断し、「秘境駅の宝庫」とも呼ばれるJR飯田線と、岐阜県の南東部を走る明知鉄道で「捜索」を開始。大自然を求めて移住し、「過疎が進む秘境集落『幻の味』の救世主」となった女性や、「秘境駅を通学で使う高校生姉弟＆スーパーDIYお父さん」「人里離れた地で夢叶えた移住夫婦」など、秘境駅に生きる人々の知られざる人生物語を見届けるという。

ナビゲーターとして出演する六角さんは、「鉄道を移動手段として使うということは、とても大切なことだと思います。鉄道に乗って普段は行くことのない場所に行って降りてみると、自分の世界観とは違うものが沢山あったり、感じるものが多くあったりすると思います」とコメント。「そうした鉄道の魅力が、思いとしても映像としても込められていると思いますので、是非みなさんにご覧頂けたらと思います!」と番組をPRしている。