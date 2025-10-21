丸亀製麺は、47都道府県で各地域の食文化や食材を活かした地域限定のうどん商品を提供する「わがまちうどん47」を10月21日より実施します。昨年実施した全国一斉のご当地企画が好評だったことから、今年はよりパワーアップしたうどんが全国各地で食べられるのだそう。メディア向け試食会でひと足先に実食してきました。

「わがまちうどん47」とは?

昨年11月に初となる全国一斉のご当地企画「わがまち釜揚げうどん47」を実施した丸亀製麺。全国の麺職人(同社独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号) の「お店に来てくださる地元のお客さまがわくわくするような、その地域だけの特別なうどんはつくれないだろうか」という想いから、各都道府県でしか味わうことのできない釜揚げうどんに合わせた47種類の「つけ汁」を販売。全国各地を巡り47都道府県を制覇した人や、わざわざ他県の店舗に足を運んだ人がいたなど好評だったのだそう。

今回も全国の麺職人を対象にレシピ公募を行い、集まった300を超えるレシピの中から社内の商品開発や購買、営業など複数の部門とともに試作を繰り返し、約1年の構想期間をかけて47種類の完全新作商品が完成したといいます。

昨年は釜揚げうどんに合う「つけ汁」を提供しましたが、今回は麺職人たちの手から生まれる打ち立てのうどんに47都道府県それぞれの食文化を生かした地元の味を「かけうどん」や「ぶっかけうどん」「まぜうどん」で提供。さらに商品によっては「温」と「冷」からその日の気分で選べるようにバージョンアップしました。

「わがまちうどん47」の販売店舗と価格は?

「わがまちうどん47」の商品は、全国の丸亀製麺(一部店舗では販売してない)にて、各都道府県の地域限定商品として10月21日より販売。1日あたりの販売数に限りがあり、無くなり次第終了となるので、気になる人はお早めに店舗に足を運んでみてくださいね。

また、金額は商品ごとに異なるため、すべてのラインアップを紹介する次のページから事前にチェックしておくことをおすすめします。

「わがまちうどん47」47都道府県分のラインアップを一挙公開！