【5月19日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年5月の新商品5品まとめ(5月19日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年5月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ごはん大盛! ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 841kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたジューシーなハンバーグと、サクッと揚げたチキンの竜田揚げを一度に盛り付けた、大満足間違いなしのお弁当が登場です。2つのメインおかずの美味しさを一度に堪能できる、ボリューム満点な一品に仕上がっています。

「たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当」(743円)

価格 : 743円

エネルギー : 863kcal

※九州地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏もも肉を贅沢に丸ごと一枚使用した、ボリューム感あふれるチキン南蛮弁当が登場しました。濃厚なタルタルソースと甘酢の酸味が絶妙にマッチした、ごはんがどんどん進む一品です。

「味噌バターコーンラーメン」(626円)

価格 : 626円

エネルギー : 574kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚でコク深い味わいの味噌スープに、スープがよく絡むちぢれ麺を合わせた「味噌バターコーンラーメン」が登場です。トッピングにはシャキシャキのもやしや旨みたっぷりの肉そぼろに加え、まろやかなコクをプラスするバターと甘みのあるコーンを贅沢にのせた一品になります。

「プレミアムおにぎり 黒毛和牛カルビ焼肉(コチュジャン仕立て)」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 242kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

肉の旨みあふれる黒毛和牛カルビの焼肉を使用した、ちょっと贅沢なプレミアムおおにぎりが登場。醤油の深いコクと旨みを感じられる特製タレを合わせることで、一口目から食欲をそそる味わいに仕上げた商品になります。

「からあげクン ハッピーターン味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 234kcal

※亀田製菓株式会社監修のもと、「ハッピーターン」の味を再現しているとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

からあげクン40周年とハッピーターン50周年を記念した、特別なお祝い商品が登場。大人気スナック「ハッピーターン」ならではの、あのクセになる甘じょっぱい味わいをからあげクンで見事に再現。香ばしさと絶妙な仕上がりが魅力で、からあげクンとハッピーターンの特別な誕生日をみんなで楽しくお祝いできる一品になっています。

まとめ

5月19日発売の新商品は、「ごはん大盛! ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当」や「たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当」、「からあげクン ハッピーターン味」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用