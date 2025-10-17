ローソンは、「よくばりセットメシ」を10月21日より販売します。1品で複数の主食を気軽に楽しめる同シリーズは、今回で第4弾。2025年3月に、第1弾として冷やしうどん・天ぷら・いなり寿司を組み合わせたセットメシを販売して以来、30〜50代女性を中心に好評を博しています。

ローソン 商品本部 デリカ・厨房部 チーフマーチャンダイザーの井筒まな実さん

同社の調べによると、昨今の物価上昇が、家計の「食費」へ特に大きな影響を与えていることが明らかに。

メディア向けの説明会で登壇した、ローソン 商品本部 デリカ・厨房部 チーフマーチャンダイザーの井筒まな実さんは、「長く続く物価の高騰により、家計のやりくりが苦しくなっている。そんな中で、価格を抑えながらも1食で2つの味が楽しめるような商品を提供したいと思いました」と、消費者のニーズに合わせて同シリーズを展開した経緯を説明しました。

顧客から寄せられた声を参考に、今回は中華と洋風の人気メニューを組み合わせ、「男性にも売り上げの幅を広げていきたい」といいます。

第4弾 よくばりセットメシ

気になるラインナップは、10月21日より「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」、11月4日より「よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン」(いずれも697円)の全3品。それぞれの特長について紹介していきます。

■独自開発の容器で実現! 「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」

よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン(697円)

中華料理店にて定番の2品である「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」(697円)は、同シリーズを立ち上げる当初から、井筒さんが「絶対に出したい!」と思っていた組み合わせだったといいます。

しかし、汁物と組み合わせるための容器が市場にないものだったことから、容器の検討にかなり苦労されたのだとか。加熱ムラを防ぐためにも、上にセットする容器を独自に開発したことで、今回の販売が実現したそうです。

炒め具合にこだわったというチャーハンは、米の一粒一粒が驚くほどパラパラ! 肉厚のチャーシューがアクセントになっていて、あっさりとした醤油ベースのラーメンと相性抜群です。レンジで温めるだけで、すぐに食べられる美味しさもありがたい……!

■混ぜて3度楽しめる「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト

よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト

ボンゴレビアンコとトマトソースのパスタを組み合わせた「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」(697円)は、セパレート容器ではなく、2つの味が一緒に入っています。

持ち帰り時の状況にも配慮し、混ぜても美味しく食べられるようなメニューを選定したそうで、それぞれの味を楽しむのはもちろん、混ぜ合わせて「ボンゴレロッソ」として3度美味しいのが、同商品の裏テーマなのだとか。

プリっとしたあさりやバジルの香り漂うトマトソースに加え、ベーコンも食べ応えがあり、あっという間に食べ終えてしまいました。1品で3種類のパスタをちょうど良い量で食べられるのは、まるでビュッフェのよう! まさによくばりなセットだと感じ、ちょっぴり贅沢な気分になりました。

■喫茶店のプレート風「よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン」

よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン

洋食屋や喫茶店のセットメニューを意識したという「よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン」(697円)。この組み合わせが嫌いな人はいないのではないか!? というほど、鉄板の洋食メニューですよね。

外食でこの2品を注文するのは、ボリュームや価格面において躊躇してしまいますが、同商品ではコスパ良く欲望を叶えることができちゃいます! 笑

パスタとグラタンのボリュームバランスに苦労されたそうですが、どちらも多すぎず物足りなさもないちょうど良い量で、満足感があります。特にグラタンは、茹でたてのマカロニを味わっているような食感があり、鶏もも肉や玉ねぎの具材も合わさって食べ応えがありました。

説明会終了後、メディア陣からは「餃子も含めて3品にしてほしい!」「主食とスイーツのセットもありかも」といった声が続々とあがり、同シリーズへの期待はふくらむばかり。井筒さんは最後に、「今後の売れ行きやお客様のニーズに沿って、さまざまなメニューにチャレンジしたい」と笑顔で語ってくれました。

あなたも、おトク感満載の「よくばりセットメシ」で、さまざまな味わいを“よくばり”に楽しんでみてください!